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Haberler Yaşam Kaktüs Nasıl Bakılır? Evde Kolay Teknikleriyle Kaktüs Bakımı ve Sulama
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Kaktüs nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle kaktüs bakımı ve sulama

Bakımının kolay olması nedeniyle pek çok kişinin severek büyüttüğü kaktüs türleri, saksı bitkilerinden biridir. Dikenli yapısı, çok fazla su gereksinimi duymaması ve farklı türleriyle dikkat çeken kaktüs, kolay bir bakıma sahiptir.

Kaktüs Nasıl Bakılır? Evde Kolay Teknikleriyle Kaktüs Bakımı ve Sulama
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Evin pek çok noktasında bakabileceğiniz bu özel bitki aynı zamanda ofiste, cafe ve restoranlarda da en sık tercih edilen bir bitkidir. Eğer yakın bir zamanda kaktüs aldıysanız ya da size hediye geldiyse ve kaktüs bakımının nasıl yapılması gerektiği hakkında bir bilginiz yoksa içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz. Kaktüs nasıl bakılır? Kaktüs nasıl yetiştirilir? Kaktüs sulama nasıl olmalıdır? İşte tüm soruların cevabı…

Kaktüs Nasıl Bakılır?

Kaktüs çeşitleri, çiçekli ve çiçeksiz olarak ikiye ayrılır. Ayrıca son zamanlarda “sukulent” adı verilen dikensiz kaktüsler de oldukça popüler hale gelmiştir. Kaktüslerin yapıları birbirinden farklı olabilmektedir. Yuvarlak ya da uzun formları ile çiçek severlerin ilgisini çeker. Değişik çeşitlerini bulabileceğiniz bu özel bitkinin boyutları birbirinden farklı olabilir. Hem küçük bir kaktüs hem de büyümüş bir kaktüs tercih edebilirsiniz. Hangi şekilde tercih ederseniz edin kaktüs bakımına büyük bir özen göstermeniz gerekir. Peki, kaktüs bakımı nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları göz önünde bulundurarak evdeki kaktüslerinizi özenle büyütebilir, göz alıcı kaktüsler yetiştirebilirsiniz.

  • Yeni bir kaktüs aldınız ve bakımı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. O halde ilk olarak kaktüsün saksısının yeterli olup olmadığına mutlaka özen gösterin. Bir çöl bitkisi olan kaktüsler boyutlarına uygun saksılarda daha uygun büyüme koşullarına sahip olur. Köklerinin rahatça sığacağı boylardaki bir saksı tercihi yeterli bir seçim olacaktır. Saksının tabanını delikli tercih etmeniz de oldukça önemli bir detaydır. Bu bitki çok fazla su sevmediği için sulama aşamasında fazla gelen su saksı tabağında birikecektir. Saksı tabağındaki su birikintisini dökmeyi unutmayın.
  • Kaktüs nasıl yetiştirilir? sorusunun bir diğer cevabı ise sıcaklık derecesidir. Bir kaktüs 45 derece sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Çöl bitkisi olduğu için sıcaklığı severler. Ayrıca en fazla -20 dereceye kadar kendisini koruyabilmektedir. İyi bir bakım ile desteklendiğinde uzun yıllar sağlıklı bir kaktüse sahip olmanız mümkündür.
  • Saksının evdeki konumu, rüzgâr almayan bir yer olmalıdır. Olabildiğince güneş alan bir noktada bulunması, kaktüsün sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır.
  • Yaklaşık olarak 150 çeşit kaktüs vardır ancak hemen hemen hepsi aynı bakım yöntemleri ile yetiştirilir. “Kaktüs nasıl bakılır?” sorusu için unutulmaması gereken bir diğer cevap ise toprak değişimidir. Belli dönemlerde kaktüsünüzün toprağını yenilemeniz gerekir. İlk toprak değişimini aldığınız gün yapmaya özen gösterin. Toprağı yenilerken saksının dibine çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. Bu sayede köklerini fazla sudan korumuş olursunuz. Hangi kum türünün kaktüs için uygun olduğunu merak ediyorsanız bu bitkiler için kalın kum karışımlı topraklar iyi bir seçim olacaktır. Ancak sık sık toprak değiştirmek kaktüsün zarar görmesine sebep olabilir. Her yıl Nisan ayında kaktüsün toprağını değiştirmek uygun bir dönemdir.

Kaktüse Ne Kadar Su Verilir?

Kaktüse ne kadar su verilir?” sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Kaktüs, bir çöl bitkisi olduğu için çok fazla su sevmez. Sürekli sulamak bu bitkiyi öldürebilir ya da ciddi zararlar verebilir. Kaktüs sulama işlemine geçmeden önce saksıdaki toprağın üstünü ve alt kısımlarını kontrol edin. Eğer toprakta hiç nem yoksa yavaş yavaş sulama işlemini gerçekleştirin. Havalar çok sıcak olduğunda kaktüs tüm nemini çekebilir. Bu durumda 2 hafta aralıklar ile sulayabilirsiniz. Kış aylarında ise sulama işlemleri arasında uzun süre bekleyin. Her sulama işleminde saksı tabağında biriken suyu dökmeniz köklerin çok fazla su ile temas etmesini önleyecektir. Tabağa biriken suları mutlaka dökün.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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