Fulya ile Umudun Olsun programı, 12 Temmuz Pazartesi günü yayın hayatına başladı. Gündüz kuşağında seyircilerle buluşan programda, sorunlarına çözüm bulmak isteyenler Fulya Öztürk'e başvurular...

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk (d. 5 Ocak 1989, Seyhan, Adana), Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.