Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, yeni teklisi ‘Çık Aradan’ ile müzikseverlere yaz sürprizi yaptı. ‘Arabesk’ projesiyle 2018’in en çok satan albümlerinden birine imza atan Arar, yeni teklisi ‘Çık Aradan’ için birbirinden önemli isimlerle çalıştı. Söz ve müziği güzel şarkıcı Derya Uluğ ile Asil Gök imzası taşıyan şarkının aranjörü ise Mustafa Ceceli.

İki versiyon olarak dijital platformlarda yerini alan şarkının, akustik versiyonunun düzenlemesini ise Febyo Taşel yaptı.

Funda Arar, şarkının klip çekimleri için özel dans dersleri aldı. Nihat Odabaşı’nın yönettiği klip 30 kişilik bir dansçı ekibiyle birlikte Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi. ‘Çık Aradan’ın fotoğrafları ise Arar’ın evinde Safa Gülsoy tarafından çekildi.

‘Çık Aradan’ bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.