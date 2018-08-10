Funda Arar, kariyerinin 12'nci albümü 'Arabesk'i çıkardı. Arar, yeni albümünde bu kez pop değil arabesk şarkıları yorumladı. Albümün ilk klibini Eypio'nun ‘Sor' adlı şarkısına çeken Funda Arar'ın 'Arabesk'inde 'Bakma Bana Öyle', 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Huzurum Kalmadı', 'İşte Bu Bizim Hikayemiz', 'İtirazım Var', 'Mutlu Ol Yeter', 'Ölüyorum Kederimden' ve 'Yıkılmışım Ben' gibi klasikleşmiş arabesk şarkıları bulunuyor.

Sanatçı, 'Sor'un klibi için "Klipte beni ilk kez depresif bir kadın olarak göreceksiniz. Asi, tartışan, kavga eden hatta güvenlikler tarafından mekândan atılan... Anlayacağınız biraz sert bir klip oldu" sözleriyle yorumladı.

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