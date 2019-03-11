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"BEN KENDİME ÖYLE BİR KONTROLÜ YEDİREMEM"



Sevgi başka bir şey ama karşılıklı birbirini seven ve ayrılan çiftler de var sonuçta. Karşılıklı anlayış ve sabır çok önemli. Bir de karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek lazım. Sizin istediğiniz bir kişiye kimseyi dönüştüremezsiniz. Onun için tartışmamak ve baskı yapmamak lazım. Karşımdaki nasılsa ben onu o şekilde kabul ediyorum. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmezseniz her gün bir tartışma olur. Bütün ilişkilerde bu böyledir, arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir, karı-koca ilişkilerinde de böyledir. Arkadaşınızı kabul ediyorsanız onun huyuyla, suyuyla o şekilde kabul etmeniz gerekir. O zaman bütün ilişkiler yürür. Ben eşimin telefonunu hiç karıştırmam, hiç bakmam. Bana da bakılmasını istemem. Ben kendime öyle bir kontrolü yediremem. Eğer şüpheleniyorsam bir şeylerden olay zaten kopmuştur.