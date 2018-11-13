NBA'de Philadelphia 76'ers forması giyen Furkan Korkmaz, deplasmanda Miami Heat karşısında 22 dakika süre aldı. 76'ers sahadan 124-114'lük galibiyetle ayrılırken Furkan Korkmaz da gösterdiği performansla göz doldurdu.

Philadelphia'da Joel Embiid, 35 sayı 18 ribaundla maçın yıldızı olurken milli basketbolcumuz da 22 dakikada 16 sayı üretti ve kariyer rekoru kırdı. 3 sayı gerisinin gerisinde yüzde 50 isabet oranı tutturan Furkan, 9'da 5 şut isabet oranıyla oynarken 16 sayısının yanında 4 ribaunt ve 1 top çalmalık katkı sağladı. Milli basketbolcu ayrıca 22 dakikada hiç top kaybı yapmadı.

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 13, 2018

Maç sonunda takım arkadaşlarının övgülerini de alan Furkan için takımın tecrübeli ismi JJ Redick, "Furkan harikaydı" dedi. JJ Redick ise 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 8'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 22, Josh Richardson 17 sayı, Hassan Whiteside ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

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