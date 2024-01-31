Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı - Futbol Haberleri

        Futbol kulüplerinin uluslararası transferdeki bonservis harcamaları rekor kırdı

        FIFA, futbol kulüplerinin uluslararası transferlerdeki bonservis harcamalarının 2023'te rekor kırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        2023'te transferde rekor kırıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı.

        Uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48,1 artışla 2023 yılında 9,63 milyar dolar harcandı.

        Salgın nedeniyle hem 2020 hem de 2021'de harcamalarda yaşanan düşüşlerin ardından kulüpler, 2023'te uluslararası transfere rekor düzeyde harcama yaptı.

        2022 yılında uluslararası transferde bonservis harcamaları 6,5 milyar dolardı.

        Tek başına ilk 10 oyuncu transferi, 2023'te transferde bonservise harcanan toplam tutarın yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu.

        Bonservis ücretlerini içeren 3 bin 279 transferdeki ilk 100 futbolcunun bonservisinin, transferde bonservis ücretlerine harcanan tüm paranın yüzde 45'inden fazlasını kapsadığı belirtildi.

        REKLAM

        BONSERVİSİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR

        En yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcular arasında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, Benfica'dan Chelsea'ye giden Enzo Fernandez ve Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane gösterildi.

        Futbolcuların bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.

        TÜRKİYE 2023'TE ULUSLARARASI FUTBOLCU BONSERVİSİNE 260 MİLYON DOLAR HARCADI

        Türkiye ise 2023 yılında yurt dışından transfer ettiği 428 futbolcuyla listede 10. sırada bulunurken, yurt dışına gönderdiği 337 futbolcuyla 15. sırada yer aldı.

        Türkiye, geçen yıl uluslararası transferde bonservise 260 milyon dolar harcayarak uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülkeler listesinde 9. sırada bulunuyor.

        Uluslararası futbolcu transferinde 2023'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 161 milyon dolar ile 14. sırada yer aldı.

        EN FAZLA BONSERVİS HARCAMASI İNGİLTERE'DEN

        Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülke, 2 milyar 956 milyon dolar ile İngiltere oldu.

        Uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis geliri elde eden ülke ise 1,2 milyar dolar ile Almanya listenin ilk sırasında yer aldı.

        REKLAM

        SUUDİ ARABİSTAN EN FAZLA HARCAYANLARDA 3. SIRADA

        Suudi Arabistan kulüpleri ise toplam 970 milyon dolar harcamayla ilk kez transferde en çok uluslararası bonservis harcaması yapan beş ülke arasına girerek 3. sırada yer aldı.

        Suudi Arabistan kulüpleri, 2022'deki 50,4 milyon dolar uluslararası bonservis harcamasına kıyasla 2023'te neredeyse 20 kat artışla futbolcu transferinde büyük bir bonservis harcaması yaptı.

        EN FAZLA İHRAÇ EDEN BREZİLYA EN FAZLA İTHAL EDEN PORTEKİZ

        Geçen yıl en fazla futbolcu ihraç eden ülke 1217 transfer ile Brezilya oldu.

        Yurt dışından 2023'te en fazla futbolcu alan ülke ise 1017 transfer ile Portekiz oldu.

        Bir ülkeden diğerine geçen yıl yapılan en fazla transfer ise Brezilya'dan Portekiz'e 414 futbolcu transferiyle gerçekleşti.

        Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

        Sıra Ülke Bonservis harcaması (dolar)
        1 İngiltere 2 milyar 956 milyon
        2 Fransa 991 milyon
        3 Suudi Arabistan 970 milyon
        4 Almanya 850 milyon
        5 İtalya 757 milyon
        6 İspanya 469 milyon
        7 Hollanda 318 milyon
        8 Portekiz 269 milyon
        9 Türkiye 260 milyon
        10 Belçika 241 milyon
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"