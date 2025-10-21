Futbolun parlayan yıldızı: Fas!

ALTYAPI VE TESİSLEŞME

Fas Krallığı, 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yardımcı olan plan ve projelerde somutlaştırarak bugüne kadar demiryollarına 8,7 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Yeni stadyumların geliştirilmesi ve inşasına daha fazla yatırım ayrıldı.

Örneğin İsmini tarihin en önemli gezginlerinden İbn-i Batuta'dan alan, Fas'ın en büyük stadyumlarından biri olan ve 2011 yılında 45.000 seyirci kapasitesiyle açılan İbni Batuta Stadı, yenilenerek oturma kapasitesi 75 bin seyirciye çıkarıldı.