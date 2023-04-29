G ile başlayan kız isimleri, Türkiye’de sıklıkla kullanılmaktadır. G harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ise içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.
G ile Başlayan Kız İsimleri
Kızınızın doğumuna az bir vakit kaldıysa ve hangi ismi vereceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız sizler için hazırladığımız G harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte G ile başlayan kız bebeği isim önerileri…
G Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Gamze: Bazı insanların gülerken çene ya da yanaklarında oluşan çukur
- Ganimet: Düşmandan alınan mal varlığı, kazanç
- Ganiye: Zengin kişi
- Gaye: Hedef, amaç, istek
- Gazal: İri göz, geyik, ceylan
- Gazel: 1) Konusu aşk olan manzume. 2) Kurumuş ağaç yaprağı
- Gazele: Dişi geyik
- Gece: Güneşin batımından doğumuna kadar geçen karanlık süre
- Gelincik: Kırlarda yetişen kırmızı çiçek
- Gelenay: Ortada olan ay, ay gibi güzel ve çekici
- Gencay: Yeni doğmuş ay, hilal
- Gerçek: Esas olan, doğru
- Germa: Sıcak yaz mevsimi
- Gevher: Mücevher, değerli taş
- Gihev: Kısmet, baht
- Gilyas: Kiraz
- Giram: Saygın, değerli
- Gizem: Sır olan, bilinmeyen ve merak uyandıran
- Gonca: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk
- Goncagül: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk
- Goncasu: Hem gonca gibi taze hem de su gibi saf ve temiz
- Goran: Mera
- Göğem: Yeşil renge yakın mor.
- Gökay: Kökleri gökte olan
- Gökben: Özü genç olan kişi
- Gökçe: Gök renginde, güzel ve sevimli
- Gökçedil: Hem güzel hem de tatlı dilli
- Gökçek: 1) Yiğit, kahraman. 2) Sevimli ve güzel. 3) Taze
- Gökçem: Mavi gözlü kızım anlamında
- Gökçen: Semavi, gökle ilgili, mavimsi
- Gökçenur: Maviye çalan ışık, nur
- Gökçiçek: Mavi renge sahip çiçek
- Gökçil: 1) Yükselmeyi hedefleyen, ilerleyen. 2) Gökyüzüne andıran mavi
- Gökçin: Mavimsi, maviye benzeyen, maviye yakın
- Göknil: Göklere ait olan kız
- Göknur: Gökyüzü kadar aydınlık ve nurlu
- Gökperi: Mavi gözlü peri kızı
- Göksel: Gökyüzünde geçen olay, semavi olaylar
- Göksen: Sen gökyüzüsün
- Göksu: 1) Göğün rengini yansıtan su. 2) Akarsuların genel adı.
- Göksun: Yüksel, yücel
- Gökşin: Sonsuz mavi
- Gökyel: Kuzeydoğudan esen rüzgâr
- Gökyüzü: Sema
- Gönenç: Varlık, bolluk içinde yaşayan
- Gönül: Sevgi, aşk ve merhamet gibi duyguların hissedildiği yer
- Gönülay: Gönlü gibi temiz ve güzel
- Görez: 1) Rüzgâr. 2) Gösterişe meraklı.
- Görke: Heybetli
- Görkem: Gösterişli, göz alıcı,
- Görsev: Görüp sev anlamında
- Gövem: Bitki yeşilliği
- Gözde: Tercih edilen, beğenilen, diğerlerinden üstün
- Gözdem: Sevdiğim, değer verdiğim anlamında
- Göze: 1) Kaynak. 2) Hücre. 3) Su kıyılarında bulunan küçük çayır
- Gözem: İlgi çeken
- Gupse: Gönülden seven, candan
- Gurbet: Yuvasından uzakta olmak
- Güfte: Bir eserin bestelenmiş sözleri
- Gül: Çeşitli renklerde bulunan çiçek türü
- Gülay: Güllerin açtığı ay
- Gülbeyaz: Beyaz gül anlamında
- Gülbin: Gül kökü, gül ağacı
- Gülce: Güle benzeyen güzel kız
- Gülçin: Gül toplayan kişi
- Gülendam: Gül gibi boyu olan, endamlı, narin, ince yapılı
- Gülfem: Dudakları gül gibi olan
- Gülgün: Gül renginde ya da gül renkli anlamında
- Güliz: Gül gibi iz bırakan
- Gülperi: Güle benzeyen peri
- Gülru: Gül yanaklı
- Gülşah: Güzelliğiyle dillere destan
- Güzin: Seçici
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