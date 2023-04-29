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Haberler Kısayol Aile G ile Başlayan Kız İsimleri: G Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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G ile başlayan kız isimleri: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Hamilelik haberi ile gelen mutluluk, aileler için heyecan verici bir sürecin başlangıcı oluyor. Anne ve babalar, 9 ay boyunca dünyaya gelecek bebeklerinin gelişimine şahit olurken, onun için her şeyin en iyisini yapmaya başlıyor. Bu sürecin en kıymetli ve en heyecan verici noktası ise bebeklerinin alacağı isme karar verme aşamasıdır. Siz de böyle bir dönemden geçiyorsanız bebeğiniz için en doğru ismi araştırmaya başlayabilir; anlamlı, modern, nadir kullanılan bebek isimlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyebilirsiniz.

G ile Başlayan Kız İsimleri: G Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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G ile başlayan kız isimleri, Türkiye’de sıklıkla kullanılmaktadır. G harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ise içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

G ile Başlayan Kız İsimleri

Kızınızın doğumuna az bir vakit kaldıysa ve hangi ismi vereceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız sizler için hazırladığımız G harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte G ile başlayan kız bebeği isim önerileri

G Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Gamze: Bazı insanların gülerken çene ya da yanaklarında oluşan çukur
  • Ganimet: Düşmandan alınan mal varlığı, kazanç
  • Ganiye: Zengin kişi
  • Gaye: Hedef, amaç, istek
  • Gazal: İri göz, geyik, ceylan
  • Gazel: 1) Konusu aşk olan manzume. 2) Kurumuş ağaç yaprağı
  • Gazele: Dişi geyik
  • Gece: Güneşin batımından doğumuna kadar geçen karanlık süre
  • Gelincik: Kırlarda yetişen kırmızı çiçek
  • Gelenay: Ortada olan ay, ay gibi güzel ve çekici
  • Gencay: Yeni doğmuş ay, hilal
  • Gerçek: Esas olan, doğru
  • Germa: Sıcak yaz mevsimi
  • Gevher: Mücevher, değerli taş
  • Gihev: Kısmet, baht
  • Gilyas: Kiraz
  • Giram: Saygın, değerli
  • Gizem: Sır olan, bilinmeyen ve merak uyandıran
  • Gonca: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk
  • Goncagül: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk
  • Goncasu: Hem gonca gibi taze hem de su gibi saf ve temiz
  • Goran: Mera
  • Göğem: Yeşil renge yakın mor.
  • Gökay: Kökleri gökte olan
  • Gökben: Özü genç olan kişi
  • Gökçe: Gök renginde, güzel ve sevimli
  • Gökçedil: Hem güzel hem de tatlı dilli
  • Gökçek: 1) Yiğit, kahraman. 2) Sevimli ve güzel. 3) Taze
  • Gökçem: Mavi gözlü kızım anlamında
  • Gökçen: Semavi, gökle ilgili, mavimsi
  • Gökçenur: Maviye çalan ışık, nur
  • Gökçiçek: Mavi renge sahip çiçek
  • Gökçil: 1) Yükselmeyi hedefleyen, ilerleyen. 2) Gökyüzüne andıran mavi
  • Gökçin: Mavimsi, maviye benzeyen, maviye yakın
  • Göknil: Göklere ait olan kız
  • Göknur: Gökyüzü kadar aydınlık ve nurlu
  • Gökperi: Mavi gözlü peri kızı
  • Göksel: Gökyüzünde geçen olay, semavi olaylar
  • Göksen: Sen gökyüzüsün
  • Göksu: 1) Göğün rengini yansıtan su. 2) Akarsuların genel adı.
  • Göksun: Yüksel, yücel
  • Gökşin: Sonsuz mavi
  • Gökyel: Kuzeydoğudan esen rüzgâr
  • Gökyüzü: Sema
  • Gönenç: Varlık, bolluk içinde yaşayan
  • Gönül: Sevgi, aşk ve merhamet gibi duyguların hissedildiği yer
  • Gönülay: Gönlü gibi temiz ve güzel
  • Görez: 1) Rüzgâr. 2) Gösterişe meraklı.
  • Görke: Heybetli
  • Görkem: Gösterişli, göz alıcı,
  • Görsev: Görüp sev anlamında
  • Gövem: Bitki yeşilliği
  • Gözde: Tercih edilen, beğenilen, diğerlerinden üstün
  • Gözdem: Sevdiğim, değer verdiğim anlamında
  • Göze: 1) Kaynak. 2) Hücre. 3) Su kıyılarında bulunan küçük çayır
  • Gözem: İlgi çeken
  • Gupse: Gönülden seven, candan
  • Gurbet: Yuvasından uzakta olmak
  • Güfte: Bir eserin bestelenmiş sözleri
  • Gül: Çeşitli renklerde bulunan çiçek türü
  • Gülay: Güllerin açtığı ay
  • Gülbeyaz: Beyaz gül anlamında
  • Gülbin: Gül kökü, gül ağacı
  • Gülce: Güle benzeyen güzel kız
  • Gülçin: Gül toplayan kişi
  • Gülendam: Gül gibi boyu olan, endamlı, narin, ince yapılı
  • Gülfem: Dudakları gül gibi olan
  • Gülgün: Gül renginde ya da gül renkli anlamında
  • Güliz: Gül gibi iz bırakan
  • Gülperi: Güle benzeyen peri
  • Gülru: Gül yanaklı
  • Gülşah: Güzelliğiyle dillere destan
  • Güzin: Seçici

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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