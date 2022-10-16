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Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

Brezilya basınına göre Gabigol, Fenerbahçe'nin de hayallerini süslüyor: “Gabriel Barbosa bir süredir Avrupa takımlarının hedefindeydi. Fenerbahçe, Flamengo'nun golcüsü için 15 milyon euro ödemeyi planlıyor. Wolverhampton da oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp.”

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  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    Bir yandan şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için mücadele eden Fenerbahçe, diğer yandan ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    Brezilya basını, ligin ikinci yarısı için Avrupa takımlarının Flamengo'nun yıldız oyuncusunun peşinde olduğunu iddia etti.
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    Avrupa takımlarının Libertadores Kupası maçlarında izlediği oyuncuların başında Gabigol'ün geldiği öne sürülen Leonardo José imzalı haberde şu ayrıntılara yer verildi: 
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    "Avrupa takımlarının son hedefi olan David Luiz, Monza'dan (İtalya) bir teklif aldı. Ancak teklif sporcunun temsilcisi tarafından rafa kaldırıldı." 
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    "35 yaşındaki oyuncu Aralık ayına kadar sözleşmesi olduğu için bir başka takıma gidebilir ancak Flamengo'nun asıl endişesi gençlerde."
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    ALMAN VE İNGİLİZLER DE TAKİPTE

    "21 yaşındaki Joao Gomes Alman ekibi Bayer Leverkusen'in hedefi oldu. Victor Hugo da Avrupalı takımların radarındaki bir başka genç. Lyon ve Newcastle ilgileniyor."
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    "Son olarak Gabriel Barbosa da bir süredir Avrupa takımlarının hedefindeydi. Fenerbahçe (Türkiye), Flamengo'nun golcüsü için şimdiden 15 milyon euro ödemeyi planlıyor. 
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

    Bu arada İngiliz ekibi Wolverhampton da, kırmızı-siyahlı forvetin durumunu araştıran bir diğer kulüp oldu.

     
  • Gabigol'e Fenerbahçe'den 15 milyon euro!

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