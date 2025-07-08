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        Haberler Spor Futbol İngiltere Gabriel Heinze, Arsenal'in antrenör ekibinde - Futbol Haberleri

        Gabriel Heinze, Arsenal'in antrenör ekibinde

        Gabriel Heinze, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın antrenör ekibine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:58
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        Gabriel Heinze, Arsenal'in antrenör ekibinde!
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        Gabriel Heinze, İngiliz ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın antrenör ekibine dahil oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının "hem oyunculuk hem de teknik direktörlük deneyiminin" takıma katkı sağlayacağı belirtildi.

        Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Roma ve Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, 2014'te oyunculuk kariyerini ülkesinin takımı Newell's Old Boys'ta sonlandırmıştı.

        Teknik direktörlük kariyerine Arjantin'in Godoy Cruz takımında başlayan Heinze, sırasıyla Argentinos Juniors, Velez Sarsfield, Atlanta United ve Newell's Old Boys'u çalıştırdı.

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