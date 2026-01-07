Gabriel Paulista yuvasına dönüyor!
Beşiktaş'tan ailevi sebepler ile ayrılmak isteyen Gabriel Paulista'nın yeni adresi belli oluyor. Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Corinthians ile görüşmelere başladığı aktarıldı
Giriş: 07.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:57
Beşiktaş'tan ailevi sebepler nedeniyle ayrılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oluyor.
Ge Globo'nun haberine göre, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Corinthians ile görüşmelere başladı.
Ancak Corinthians kulübünün Paulista'yı kadrosuna katabilmesi için transfer yasağını kaldırması gerekiyor.