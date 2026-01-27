Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan City maçı açıklaması: Kendimize güveniyoruz! - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'dan City maçı açıklaması: Kendimize güveniyoruz!

        Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Gabriel Sara Manchester City karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendimize güveniyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

        Globo'da yer alan haberde, Sara'nın, Fatih Karagümrük karşısında iki gol attığı ve ligde haftanın yıldızı olduğu yazıldı. Sara'nın, iki golüyle birlikte Galatasaray'ın zirvede kalmasında belirleyici olduğu belirtildi.

        "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

        Gabriel Sara, "Goller (Fatih Karagümrük) önemli bir anda geldi ve bize güven verdi. Umarım bu Manchester City maçı için iyi bir işarettir. Kendimize güveniyoruz!" dedi.

        "AKILLI BİR OYUN OYNAMALIYIZ"

        Manchester City maçıyla ilgili sözlerine devam eden Sara, "Manchester City maçında akıllı bir oyun oynamamız gerekiyor. Maçın ne kadar zor olacağını söylememe gerek yok ancak takıma büyük güvenim var. Bizim takımımızda da harika oyuncular var." sözlerini sarf etti.

        "HERKES HAYALİNİ KURAR"

        Brezilyalı futbolcu, "Bu tür maçlar her futbolcunun hayalini kurduğu türden maçlardır ve ben bu maça büyük bir sakinlikle yaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ataşehir'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Ataşehir'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!