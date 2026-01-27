Gabriel Sara'dan City maçı açıklaması: Kendimize güveniyoruz!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

Globo'da yer alan haberde, Sara'nın, Fatih Karagümrük karşısında iki gol attığı ve ligde haftanın yıldızı olduğu yazıldı. Sara'nın, iki golüyle birlikte Galatasaray'ın zirvede kalmasında belirleyici olduğu belirtildi.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Gabriel Sara, "Goller (Fatih Karagümrük) önemli bir anda geldi ve bize güven verdi. Umarım bu Manchester City maçı için iyi bir işarettir. Kendimize güveniyoruz!" dedi.

"AKILLI BİR OYUN OYNAMALIYIZ"

Manchester City maçıyla ilgili sözlerine devam eden Sara, "Manchester City maçında akıllı bir oyun oynamamız gerekiyor. Maçın ne kadar zor olacağını söylememe gerek yok ancak takıma büyük güvenim var. Bizim takımımızda da harika oyuncular var." sözlerini sarf etti.