Gabriel Sara'dan City maçı açıklaması: Kendimize güveniyoruz!
Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Gabriel Sara Manchester City karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.
Globo'da yer alan haberde, Sara'nın, Fatih Karagümrük karşısında iki gol attığı ve ligde haftanın yıldızı olduğu yazıldı. Sara'nın, iki golüyle birlikte Galatasaray'ın zirvede kalmasında belirleyici olduğu belirtildi.
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
Gabriel Sara, "Goller (Fatih Karagümrük) önemli bir anda geldi ve bize güven verdi. Umarım bu Manchester City maçı için iyi bir işarettir. Kendimize güveniyoruz!" dedi.
"AKILLI BİR OYUN OYNAMALIYIZ"
Manchester City maçıyla ilgili sözlerine devam eden Sara, "Manchester City maçında akıllı bir oyun oynamamız gerekiyor. Maçın ne kadar zor olacağını söylememe gerek yok ancak takıma büyük güvenim var. Bizim takımımızda da harika oyuncular var." sözlerini sarf etti.
"HERKES HAYALİNİ KURAR"
Brezilyalı futbolcu, "Bu tür maçlar her futbolcunun hayalini kurduğu türden maçlardır ve ben bu maça büyük bir sakinlikle yaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.