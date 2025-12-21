Gabriel Sara: Sürekli kazanmak özgüvenimizi tazeliyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray'ın 2. golünü atan Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"SÜREKLİ KAZANMAK ÖZGÜVENİMİZİ TAZELİYOR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz." dedi.

Sonradan oyuna dahil olmasını ve golünü anlatan Gabriel Sara, "Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı için, "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız." diye konuştu.