Gabriel Sara'ya Premier Lig'den teklif!

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, İngiliz ekibi Fulham'dan teklif aldı.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI

Brezilya basınında çıkan haberde, "Oyuncunun Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'nin 'Büyük Altılısı' olarak adlandırılan kulüpleri dışındaki takımları yapılan görüşmelerde bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların transferini daha somutlaştırdığı ifade edildi.

"LONDRA'DA TANIDIK ORTAM"

Haberin devamında, "Eğer Fulham'a transfer gerçekleşirse, Gabriel Sara, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar yaratıyor" diye yazdı.