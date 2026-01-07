Habertürk
        Galatasaray Gabriel Sara'ya Premier Lig'den teklif - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'ya Premier Lig'den teklif

        Brezilya basınında çıkan habere göre Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Premier Lig ekibi Fulham'ın transfer listesinde yer alıyor.

        Giriş: 07.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:05
        Gabriel Sara'ya Premier Lig'den teklif!
        Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, İngiliz ekibi Fulham'dan teklif aldı.

        BREZİLYA BASINI AÇIKLADI

        Brezilya basınında çıkan haberde, "Oyuncunun Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'nin 'Büyük Altılısı' olarak adlandırılan kulüpleri dışındaki takımları yapılan görüşmelerde bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların transferini daha somutlaştırdığı ifade edildi.

        "LONDRA'DA TANIDIK ORTAM"

        Haberin devamında, "Eğer Fulham'a transfer gerçekleşirse, Gabriel Sara, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar yaratıyor" diye yazdı.

