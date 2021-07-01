Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gelen GedsonGedson Fernandes'iFernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, girişimlere başladı. Portekiz'den A Bola'nınBola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha için Benfica'yaBenfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'lukEuro'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı.

Portekizli orta saha oyuncusunu PSV maçlarına yetiştirmek isteyen Aslan, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Fatih Terim'in de Milan'dan eski öğrencisi ve yakın dostu olan BenficaBenfica Sportif Direktörü RuiRui CostaCosta ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

İki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Geçen sezon devre arasında Benfica'danBenfica'dan kiralanan GedsonGedson FernandesFernandes özellikle ligin son bölümünde başarılı bir performans sergilemişti.