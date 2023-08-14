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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana'yı ağırlıyor - Futbol Haberleri

        Galatasaray 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana'yı ağırlıyor

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında 15 Ağustos Salı günü evinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde istediği sonucu alıp play-off turuna yükselmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 12:20
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        G.Saray Olimpija Ljubljana'yı ağırlıyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, yarın (15 Ağustos) 21.00'de Rams Park'ta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazandı. Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Klaksvik, evinde 2-1 kazandı.

        Avrupa kupalarında 306. maç

        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

        Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıkacak.

        Bu sezon 4 resmi maç oynadı

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        Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.

        Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:

        "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

        Marco Guida düdük çalacak

        Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

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