Galatasaray 5 maç sonra kalesini gole kapadı!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig’de 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Bu maç öncesinde son olarak RAMS Park’taki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Cimbom daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamadı.