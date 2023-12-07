Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle hafta başındaki idmanlara çıkmayan Abdülkerim Bardakcı da takımla çalışmalara katıldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 20.00’de Adana Demirspor’u konuk edecek.