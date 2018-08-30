Galatasaray'a D Grubu çıkınca...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti! Monaco’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın D Grubu’na düşmesinin ardından rahat bir nefes aldı! Galatasaray'a D Grubu'nu ise bir dönem peşinde olduğu eski futbolcu Diego Forlan çekti! İşte sosyal medyaya yansıyanlar...