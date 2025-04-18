Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştü
Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart görmesi sebebiyle Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 18.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:43
Süper Lig'de Galatasaray'ın Bodrum FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
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