Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
GALATASARAY: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Sueno Golf Otel Sahası
SAAT: 18.00
YAYIN: GSTV
GALATASARAY: Okan, Ahmet, Seri, Falcao, Belhanda, Linnes, Ömer, Emre, Marcao, Nagatomo, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Vedat, Adil, Tayyip, Rassoul, Hasan, Traore, Erkan, Aosman, Volkan Şen, Gladkyy
TEKNİK DİREKTÖR: Uğur Tütüneker
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Antalya kampında bugün Adana Demirspor'la oynayacağı maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray TV ve kulübün resmi Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
CİMBOM, İLK HAZIRLIK MAÇINDA ALTAY'I 3-1 YENDİ
Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada penaltıdan Falcao, 52. dakikada Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba kaydetti. İzmir ekibinin tek golü 72. dakikada Hakan Demirci'den gelirken, 75. dakikada Marco Paixao'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Berk gole izin vermedi.
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