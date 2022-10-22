Galatasaray Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kalırken, taraftarlar, "Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtı...