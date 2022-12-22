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Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

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  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, Dünya Kupası arasının ardından sahne alıyor... Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. 
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananını seri penaltı atışları belirleyecek.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İKİ TAKIMIN ÜÇÜNCÜ REANDEVUSU

    Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. 
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

    Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

    Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

    Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GALATASARAY-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray ile Keçiörengücü arasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

    Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Okan Kocuk
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dubois
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Nelsson
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Abdülkerim
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kazımcan
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Midtsjö
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Berkan
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Barış Alper
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Mata
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kerem
  • Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Gomis

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