Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 7. haftasının en kritik maçlarından biri olan gösterilen mücadelede son şampiyon Galatasaray, sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Son 5 maçını kazanarak ciddi bir seriye imza atan sarı kırmızılılar, sarı lacivertliler karşısında da galibiyet peşinde. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Ankaragücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 7. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        2

        GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        İŞTE KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI

        • Premium : ₺7.500,00
        • Delux : ₺7.000,00
        • Lux : ₺6.500,00
        • Classic : ₺6.000,00
        • 1. Kategori : ₺4.000,00
        • 2. Kategori : ₺3.000,00
        • 3. Kategori : ₺2.400,00
        • 4. Kategori : ₺2.000,00
        • 5. Kategori : ₺1.800,00
        • 6. Kategori : ₺1.350,00
        • 7. Kategori : ₺1.000,00
        • 8. Kategori : ₺550,00
        • 9. Kategori : ₺500,00
        • Misafir : ₺500,00
        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11

        Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Icardi

        5

        ANKARAGÜCÜ'NÜN MUHTEMEL İLK 11

        Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Cem, Efekan, Morutan, Rodrigues, Bajic

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"