Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 7. haftasının en kritik maçlarından biri olan gösterilen mücadelede son şampiyon Galatasaray, sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Son 5 maçını kazanarak ciddi bir seriye imza atan sarı kırmızılılar, sarı lacivertliler karşısında da galibiyet peşinde. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Galatasaray Ankaragücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 7. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Ankaragücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Icardi
ANKARAGÜCÜ'NÜN MUHTEMEL İLK 11
Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Cem, Efekan, Morutan, Rodrigues, Bajic