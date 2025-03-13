Galatasaray Antalyaspor karşısında!

GOL UMUTLARI OSIMHEN VE BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz olacak. Bu sezon 21 Süper Lig maçında 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, takımının en golcü oyuncusu konumunda. Son 4 lig maçında 5 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta da Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Osimhen, Antalyaspor karşısında hem gol arayacak hem de Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmemek için mücadele verecek.