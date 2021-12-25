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Haberler Futbol Galatasaray Antalyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle ekranı!
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Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle: Galatasaray Antalyaspor maçı nasıl canlı izlenir?

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, zirve yarışı için mutlak 3 puan hedeflerken Antalyaspor da puan peşinde. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın izle ekranı hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın izle ekranı

Galatasaray Antalyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle ekranı!

Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. 12. sırada bulunan Galatasaray, zirve yarışında daha fazla yara almamak için Antalyaspor karşısında galibiyet parolası belirledi. Antalyaspor cephesi de deplasmanda sarı kırmızılılara sürpriz yaşatmak istiyor. Bu noktada, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, GS Antalyaspor maçı şifresiz canlı yayın nasıl izlenir? İşte, GS maçı canlı yayın izle ekranı...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Televizyon başından canlı izleyemenler, aşağıdaki bağlantıyı tarayıcıya kopyalayarak beIN Connect üzerinden Galatasaray maçını canlı izleyebilir.

https://www.digiturk.com.tr/beinconnect

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Floranus, Bünyamin, Güray, Mukiaru, Doğukan, Amilton, Fredy

TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin

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