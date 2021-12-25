Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. 12. sırada bulunan Galatasaray, zirve yarışında daha fazla yara almamak için Antalyaspor karşısında galibiyet parolası belirledi. Antalyaspor cephesi de deplasmanda sarı kırmızılılara sürpriz yaşatmak istiyor. Bu noktada, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle ekranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, GS Antalyaspor maçı şifresiz canlı yayın nasıl izlenir? İşte, GS maçı canlı yayın izle ekranı...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Televizyon başından canlı izleyemenler, aşağıdaki bağlantıyı tarayıcıya kopyalayarak beIN Connect üzerinden Galatasaray maçını canlı izleyebilir.

https://www.digiturk.com.tr/beinconnect

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GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Floranus, Bünyamin, Güray, Mukiaru, Doğukan, Amilton, Fredy

TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin