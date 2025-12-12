Galatasaray Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü (yarın) deplasmanda hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
G.Saray'da Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.
İşte G.Saray'ın Antalya kafilesi:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.