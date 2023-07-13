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        Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2023-2024 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Hull City ve Kisvarda FC'nin ardından şimdi de köklü Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşılaşıyor. Bu sezon ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda çıkacak olan sarı kırmızılıların Austria Wien mücadelesine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 10:25
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        Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 23. kez mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya ekibi Austria Wien ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, son olarak Kisvarda FC'yi 2-0 mağlup eden sarı kırmızılıların yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...

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        GALATASARAY AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray'ın Austria Wien ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. 

        Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

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        GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

        Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.

        Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

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        GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

        Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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