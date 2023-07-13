1 Şurada Paylaş!









Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 23. kez mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya ekibi Austria Wien ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, son olarak Kisvarda FC'yi 2-0 mağlup eden sarı kırmızılıların yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...