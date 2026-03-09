Galatasaray, Avrupa'da 339. kez sahne alacak

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.