        Galatasaray, Avrupa'da 339. kez sahne alacak - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Avrupa'da 339. kez sahne alacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 339. karşılaşmasına çıkacak.

        Giriş: 09.03.2026 - 11:32
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk edeceği Liverpool karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupaları tarihinde 339. kez mücadele verecek.

        2

        1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti.

        3

        Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

        4

        DEVLER LİGİ'NDE 168. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 168. kez sahne alacak.

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 132 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 180 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 279 gol gördü.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

        5

        KUPA 1"DE 11. KEZ SON 16 TAKIM ARASINDA

        Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 turunda mücadele edecek.

        Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, uzatmaya giden rövanş karşılaşmasında 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna adını yazdırdı.

        Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

        Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı.

        Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.

        6

        SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı ekip, 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 10 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

        İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 13 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.

        7

        AVRUPA'DA SON 20 MÜSABAKANIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakanın 13'ünde yenilmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 10'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

        8

        SON 28 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 6 GALİBİYET

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 28 müsabakada 6 galibiyet alabildi.

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan 28 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

        9

        DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

        Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

        10

        AVRUPA KUPALARI'NDA GALATASARAY

        Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        11

        Organizasyon O G B M A Y

        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

        UEFA Şampiyonlar Ligi 132 33 32 67 138 226

        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38

        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141

        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1

        Toplam 338 120 90 128 467 514

