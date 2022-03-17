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Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor. İspanya'dan avantajla dönen sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken Domenec Torrent planını ve 11'ini belirledi!

  • 01
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
  • 02
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Bu maçta galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.
  • 03
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    LİGDE BAŞKA AVRUPA'DA BAŞKA!

    Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor.
  • 04
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.
  • 05
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.
  • 06
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    TORRENT’İN GALİBİYET ŞİFRELERİ

    Galatasaray’a geldikten yaklaşık 2 ay sonra takımına istediği futbolu oynatmaya başlayan teknik direktör Dominic Torrent, galibiyetin şifrelerini belirledi.
  • 07
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Oyuncularını dev maça hazırlayan İspanyol teknik adam, takım savunmasını ön planda tutuyor. Kontrataklarda taraftarın da büyük desteğiyle takımından hızlı ileri çıkmalarını isteyen Torrent, orta sahadan da devamlı baskı bekliyor.
  • 08
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    ÖNCELİK DAİMA SAVUNMA

    Barcelona’ya karşı deplasmanda uyguladığı taktiği sürdürmek isteyen Torrent, önceliğin daima takım savunmasına verilmesini istedi. İki beki Boey ve Aanholt’a gereksiz ileri çıkmamaları gerektiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, kanatları Babel ve Kerem’den de top rakibe geçince geriye çabuk dönmelerini istedi.
  • 09
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    YOĞUN BASKI

    İlk maçta performanslarıyla beğeni toplayan Taylan ve Berkan ikilisini sürekli presle görevlendiren İspanyol antrenör, rakibi hataya zorlayacak. Orta sahanın ofansif tarafında Feghouli’ye güvenen Torrent, Cezayirli’nin kilit rol oynayacağı görüşünde…

     
  • 10
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    HIZLI ATAK

    Topu kazanır kazanmaz kanat oyuncularının boşa çıkmasını ve top istemesi gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, özellikle son haftalardaki formuyla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’nun kanattan sık sık içe kat ederek rakibin dengesini bozmayı amaçlıyor. Uzun süre sonra derbide eski günlerine dönüş sinyali veren Mohamed’in ise sürekli hareketli ve önde baskı yapması istendi.
  • 11
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    TEK EKSİK ARDA TURAN

    Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
  • 12
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda, yine süre alamayacak.
  • 13
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.
  • 14
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    MUHTEMEL 11

    PENA
  • 15
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    BOEY
  • 16
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    NELSSON
  • 17
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    MARCAO
  • 18
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    VAN AANHOLT
  • 19
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    TAYLAN
  • 20
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    BERKAN
  • 21
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    FEGHOULI
  • 22
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    BABEL
  • 23
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    KEREM
  • 24
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

    MUSTAFA MUHAMMED
  • 25
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
  • 27
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
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    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
  • 34
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri
  • 35
    Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri

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