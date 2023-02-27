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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Süper Lig'de sezonun şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Başakşehir, yarı finale çıkmak için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Söz konusu karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik!

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  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

    Galatasaray Başakşehir maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan Galatasaray Başakşehir maçının günü, saati, yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve bilet fiyatlarına dair son bilgileri bir araya getirdik!
  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Başakşehir Galatasaray maçının tarihi 1 Mart 2023 olarak açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle karşılaşmanın tarihi değişti.

    27 Ocak Şubat Pazartesi günü itibariyle Başakşehir Galatasaray maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı.
  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi
  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

    BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

    Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka
  • Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası maçı tarihi...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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