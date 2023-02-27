Galatasaray Başakşehir maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan Galatasaray Başakşehir maçının günü, saati, yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve bilet fiyatlarına dair son bilgileri bir araya getirdik!