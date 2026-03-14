Galatasaray-Başakşehir maçında kırmızı kart: Festy Ebosele
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olan Rams Başakşehir'de Festy Ebosele, kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Giriş: 14.03.2026 - 21:36
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı.
Mücadelenin 56. dakikasında konuk takımda Festy Ebosele, Roland Sallai'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
