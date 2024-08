"KEREM BİZİM EVLADIMIZ"

"Kerem için bir çift laf söylemek istiyorum. Kerem milli oyuncumuz. Son 2 senedeki şampiyonlukta başarılarını sergilemiş bir evladımız. Nabzın çok yüksek olduğu bir dönemde, soyunma odasındaki ufak tefek hareketleri abartarak üzerine hikayeler yazmak, Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak dışında bir şey ifade etmek. Kerem bizim sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz, evladımız. Hepimizin ailesi var. Zaman zaman aile içinde de olmaması istenen olaylar olur. Evlatlıktan vazgeçemezsiniz. O bizim değerlimiz, önemli oyuncumuz. Dolayısıyla kirli yapılar dediğimiz, olayları misli misli büyütmek suretiyle, Galatasaray'a nasıl zarar veririz yorumlarıyla ortaya koyanların bir senaryosudur. Bunlara itibar etmiyoruz. Galatasaray olarak bunların yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.

Her şeyi deniyorlar, her şeyi. Masanın altında, masanın üstünde, kapının arkasında, duvarın arkasında saklana saklana her şeyi deniyorlar, denediler. Geçen sene denemediler mi, ondan önceki sene denemediler mi! Bunların hiçbirisi bize sökmez. Biz Galatasaray'ız, hedeflerimiz var. Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Avrupa'da en çok tanınan spor kulübüyüz. Kimsenin gücü bunu değiştirmeye yetmez."