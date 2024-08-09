"G.SARAY'IN YÜKSELİŞİNE ETKİ EDEMEZLER"

Soru: Kirli oyunun aktörleri kimler, kimlerden şüpheleniyorsunuz?

Dursun Özbek: Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım. Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz.