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"İFLAS EDEN TÜCCAR, ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIRMIŞ" "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor. Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. "

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"GEÇMİŞE İHANET İÇİNDELER" "Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler."

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"ICARDI HAKKINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR" Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özbek, "Mauro Icardi hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Son derece titiz biçimde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar, rahatsızlıklar oldu. Kararlı bir biçimde çalışıyoruz. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz" şeklinde konuştu.

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