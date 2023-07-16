Dursun Özbek'ten TFF'nin 'komisyon kurma' kararına sert tepki!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukları incelemek için komisyon kurma kararına sert tepki gösterdi. Özbek, "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Avusturya kampında basın mensuplarına konuşan Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı hakkında sert ifadeler kullandı. Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"HİÇBİR FEDERASYONUN AKLINA GELMEMİŞ..."
"Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok?"
"İFLAS EDEN TÜCCAR, ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRIRMIŞ"
"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor. Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. "
"GEÇMİŞE İHANET İÇİNDELER"
"Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler."
"ICARDI HAKKINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özbek, "Mauro Icardi hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Son derece titiz biçimde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar, rahatsızlıklar oldu. Kararlı bir biçimde çalışıyoruz. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz" şeklinde konuştu.