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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, taraftarlara da mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılı yönetici Nihat Kırmızı da Icardi'nin geleceği hakkında flaş ifadeler kullandı.

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HABERTURK.COM / DHA
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi´nin mezuniyet törenine katıldı.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    Topkapı Üniversitesi´nin mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi´nde gerçekleşti. Törende; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı yer aldı. Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "Sevgili Nihat daha önceden bildirmişti. Bugün de Topkapı Üniversitesi´nin mezuniyet töreni var. Değerli gençlerle burada sohbet etme fırsatını verdiği için sevgili Nihat´a çok teşekkür ediyorum. Biz bu gençlere deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, özellikle Türkiye´nin Cumhuriyeti´nin 100´üncü yılını kutlayacağımız bu dönemde birikimlerimizi anlatmak için buradayız. Hepsine önümüzdeki dönemde hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah da Türkiye Cumhuriyeti´ne büyük hizmetlerde bulunacaklar. Mustafa Kemal Atatürk´ün de dediği gibi `Bizim umudumuz gençlerde´ onlara da bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "GALATASARAY BAŞARIYA ODAKLI BİR TAKIM"

    Galatasaray´ın gücünü Avrupa´da göstereceğini dile getiren Dursun Özbek, "İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye´nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi´nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz" diye konuştu.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "TRANSFER PİYASASI GEÇMİŞ YILLAR GİBİ DEĞİL"

    Transferler için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız. Herkes buna dahil" şeklinde konuştu.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    NİHAT KIRMIZI: EN AZ ICARDI KADAR BÜYÜK BİR YILDIZ...

    Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ise sarı-kırmızılı taraftarların çok merak ettiği Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi’nin durumunun sorulması üzerine şunları söyledi:
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "Taraftar olarak baktığınızda Icardi’yi ben de çok istiyorum. İnşallah Galatasaray’da kalacaktır. Bu bahsettiğim bir bütün olarak baktığımızda da orada birçok değişken var. Evet mutlaka herkes daha fazla destek olacaktır. Icardi’yi hepimiz çok seviyoruz. Seneye Galatasaray’da oynayacağına da inanıyorum ama onun yerine başka oyuncu da olsa en az Icardi kadar büyük bir yıldız olacaktır. 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "ICARDI'NİN NELER YAPTIĞINI GÖRDÜK"

    Geçen sene Icardi geldiğinde birçok tartışmalar vardı. Özel hayatıyla ilgili hiç hoş olmayan, çamur atmalar oluştu. Sakat dediler, şu kadar zamandır oynamıyor dediler. 'Çok iyi oynasa Paris neden göndersin' dediler ama geldi, neler yaptığını gördük. Zaniolo geldiğinde rakip takım yöneticileri neler neler söyledi. İnsanlar kendi başarılarına bakacaklarına, bizim başarılarımızı engellemeye çalışmaları zaten onların başarısız olmasına neden oldu.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

    "ZANIOLO'NUN G.SARAY'A ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ OLACAK"

    Zaniolo da bence çok büyük bir yıldız. Önümüzdeki sene Galatasaray’a çok büyük hizmetleri olacak. Belki Galatasaray’a sonrasında önemli bir getiri kazandırarak başka bir yere gidecek. Olaya bir bütün olarak bakmak lazım. Tek bir oyuncu için değil, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro oluşması için elimizden gelen tüm desteği hem Sportif AŞ yöneticileri hem dernek yöneticilerimiz hem de tüm sponsorlarımız, taraftarlarımız elinden gelen tüm katkıyı sunacaktır"

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