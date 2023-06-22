"Taraftar olarak baktığınızda Icardi’yi ben de çok istiyorum. İnşallah Galatasaray’da kalacaktır. Bu bahsettiğim bir bütün olarak baktığımızda da orada birçok değişken var. Evet mutlaka herkes daha fazla destek olacaktır. Icardi’yi hepimiz çok seviyoruz. Seneye Galatasaray’da oynayacağına da inanıyorum ama onun yerine başka oyuncu da olsa en az Icardi kadar büyük bir yıldız olacaktır.