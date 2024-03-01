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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:43
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Futbol Takımı, 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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