        Galatasaray, Bulgaristan'da galibiyet peşinde

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:06
        Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'la Bulgaristan'da karşılaşacak.

        Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

        Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

