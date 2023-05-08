Galatasaray, Bursa BB'yi yenip seriyi eşitledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü ve son müsabakası, 11 Mayıs Perşembe günü Bursa'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Emir Kaan Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi (Beythullah Hatipoğlu, Burak Baturap Güngör)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Radke, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Metin Toy (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 25-20, 25-19
Süre: 76 dakika (26, 26, 24)
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