Galatasaray - Bursaspor Yörsan: 95-89 (MAÇ SONUCU)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor Yörsan'ı 95-89 yendi.
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Galatasaray: Cummings 11, Palmer 9, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 4, Blumbergs 2, Young 6, Sadık Emir Kabaca 6, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 18, Gray 13, Yaman Alişan 1
Bursaspor Yörsan: Brown 14, De Julius 13, Grantham 10, Sharma 13, Sarper David Mutaf 8, Ömer Utku Al 7, Michineau 9, Gavrilovic 5, Berkay Candan 10
1. Periyot: 15-25
Devre: 44-41
3. Periyot: 69-57
Basketbol Süper Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:
ONVO Büyükçekmece Basketbol - Semt77 Yalovaspor: 89-91
Türk Telekom - Mersin Spor: 94-80