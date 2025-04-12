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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray - Bursaspor Yörsan: 95-89 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray - Bursaspor Yörsan: 95-89 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor Yörsan'ı 95-89 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:38
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        Galatasaray, Bursaspor'a şans tanımadı!
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        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 95-89 mağlup etti.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

        Galatasaray: Cummings 11, Palmer 9, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 4, Blumbergs 2, Young 6, Sadık Emir Kabaca 6, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 18, Gray 13, Yaman Alişan 1

        Bursaspor Yörsan: Brown 14, De Julius 13, Grantham 10, Sharma 13, Sarper David Mutaf 8, Ömer Utku Al 7, Michineau 9, Gavrilovic 5, Berkay Candan 10

        1. Periyot: 15-25

        Devre: 44-41

        3. Periyot: 69-57

        Basketbol Süper Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:

        ONVO Büyükçekmece Basketbol - Semt77 Yalovaspor: 89-91

        Türk Telekom - Mersin Spor: 94-80

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