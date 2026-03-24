        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82 - Emlak Konut: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 82 - Emlak Konut: 74 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Emlak Konut'u 82-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:16
        Galatasaray, seride 1-0 öne geçti!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ağırladığı Emlak Konut'u 82-74 mağlup eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Yiğit Gönültaş, İsmail Binbir, Burak Erkan

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 10, Gökşen Fitik 3, Derin Erdoğan 10, Johannes 12, Kuier 17, Smalls 5, Sude Yılmaz 11, Juhasz 8, Elif Bayram 6

        Emlak Konut: Thomas 15, Ceren Akpınar 7, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Ndour 11, Ferda Yıldız 8, Delaere 3, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 10, Gizem Başaran Turan

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 50-40

        3. Periyot: 68-55

        4. Periyot: 82-74

