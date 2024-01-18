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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85 - InvestInTheWest Enea Gorzow: 91 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 85 - InvestInTheWest Enea Gorzow: 91 MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibine evinde 91-85 mağlup oldu. İlk maçı 14 sayı farkla kazanan sarı kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:34 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:30
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        Galatasaray yenilmesine rağmen çeyrek finalde
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        Galatasaray Çağdaş FaktoringKadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibini konuk etti.

        Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan 91-85 yenik ayrıldı.

        Deplasmanda oynanan ilk maçı 87-73 kazanan sarı-kırmızılılar, sayı averajıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Vladimir Zanev (Bulgaristan), Ciprian Stoica (Romanya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hartley 6, Hines-Allen 18, Smith 19, Vanloo 25, Meltem Yıldızhan, Abdelkader 7, Herbert-Harrigan 10, Sude Yılmaz, Büşra Akbaş

        InvestInTheWest Enea Gorzow: Tsineke 22, Telenga 11, Bibby 21, Jakubiuk 17, Wentzel 11, Jones 9, Kuczynska, Pszczolarska

        1. Periyot: 18-26

        Devre: 41-40

        3. Periyot: 66-62

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