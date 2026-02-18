Canlı
        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Basket Landes! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Basket Landes!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague yarı final play-in ilk maçında yarın Fransız ekibi Basket Landes'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:03
        G.Saray'ın konuğu Basket Landes!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague yarı final play-in ilk maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        İlk tur maçlarında 6'da 6 yaparak B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci turda ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle E Grubu'nu en üst sırada bitirdi.

        Fransız ekibi ise organizasyonun ilk turunda D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle zirvede tamamladı.

        İkinci turda da 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle F Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Basket Landes, böylece yarı final play-in oynamaya hak kazandı.

        2 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM DİREKT ALTILI FİNAL'E YÜKSELECEK

        Bu turda iki galibiyete ulaşacak ekipler, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

        Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü karşılaşma 3 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

