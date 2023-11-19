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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kayseri Basketbol'u mağlup etti

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-85 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:31
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 89-85 mağlup etti.

        Salon: Şehit Mustafa Özel

        Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sezer Bor, Mustafa Çeltiker

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Allen 30, Yağmur Kübra Taşar 5, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 8, Harrigan 5, Meltem Yıldızhan 5, Vanloo 15

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 20, Wiley 23, Ayşegül Günay Aladağ 16, Richardson 12, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Holmes 10, Merve Arı, Damla Gezgin

        1. periyot: 19-26

        Devre: 37-46

        3. periyot: 61-62

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