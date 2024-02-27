Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti! - İstanbulspor Haberleri

        Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa karşılaşmasının günü ve saati değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray-Ç.Rize maçının tarihi değişti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.

        Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

        8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"