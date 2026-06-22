Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı!

Galatasaray Kulübü, futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde yakaladığı başarılarla Sarı Kırmızılılar'ın tarihinde önemli bir edinen Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbolunun değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.