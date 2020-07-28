Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılı ekipte, yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın ardından; İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile de yollar ayrıldı. Bu sezon itibariyle görevi sona eren 57 yaşındaki futbol adamı, karantina sürecinde gittiği ülkesinden uçak seferlerinin durması nedeniyle dönememişti.

Öte yandan son dönemde ekibinde bazı değişiklikler yapmak istediği bilinen Fatih Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin’in yanı sıra, futbolu bırakan Selçuk İnan’la yardımcı antrenör olarak yola devam edecek.

Levent Şahin ve Selçuk İnan’ın dışında bir ismi daha Florya’da göreve başlatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının aklındaki diğer isimler ise eski öğrencileri Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman... Yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa bu 3 isimden biri de yardımcı antrenör olarak görev alacak.