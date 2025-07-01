Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay
Galatasaray'da önümüzdeki sezon kadro planlamalarında yer almayan Kerem Demirbay'la sözleşme feshetme görüşmelerinde sona gelindi.
Giriş: 01.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:59
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Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcularda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
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32 yaşındaki futbolcunun, G.Saray'la yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.