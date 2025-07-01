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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay

        Galatasaray'da önümüzdeki sezon kadro planlamalarında yer almayan Kerem Demirbay'la sözleşme feshetme görüşmelerinde sona gelindi.

        Giriş: 01.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:59
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        Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcularda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

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        32 yaşındaki futbolcunun, G.Saray'la yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Galatasaray'a 2023 yazında katılan ve toplam 76 maça çıkan tecrübeli orta saha, 7 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 676 dakika sahada kaldı.

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