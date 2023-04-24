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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kararı yarın verilecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis gündemi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından Gomis'ten de paylaşım gelirken Fransız yıldızın geleceğine dair kararın yarınki yönetim kurulu toplantısında verileceği öğrenildi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kararı yarın verilecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da kaybedilen 2 puandan ziyade Bafetimbi Gomis'in kadroda olmaması damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun, ligin kalanında forma giymek istemediğini duyururken Başkan Dursun Özbek de Gomis'in davranış biçiminin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Gomis sonunda bir paylaşım yaparken tecrübeli golcünün kulüpteki geleceği de merak konusu oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ TERCİHİ İPLERİ KOPARDI

Hafta içinde Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile Okan Buruk arasındaki iplerin bu maçta gerildi. İlk yarının sonlarında sakatlanan ve mücadelenin geri kalanında riske edilmeyen Icardi yerine oyuna Barış Alper Yılmaz dahil oldu. Gomis'in bu değişiklik kararı sonrasında moralinin bozulduğu ve Okan Buruk ile görüştüğü öğrenildi.

Buruk'un Fransız yıldıza 2-1'lik skor sonrasında rakibin riskler alacağını ve Barış Alper'in atletizmi ile bu boşlukları kullanmayı planladığını aktardığı belirtilirken Gomis'in ise santrfor rotasyonunda geri planda kalmasından memnun olmadığı iddia edildi.

'AĞRILARIM VAR' DEDİ, ANTRENMANA ÇIKMADI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gomis'in bu gelişmelerin ardından maç antrenmanlarına da çıkmadığı öğrenildi. Cumartesi günkü taktik idmana bel ağrıları nedeniyle katılmayan Gomis maç kadrosunda da yer almadı. Okan Buruk, tecrübeli oyuncunun sezonun kalanında forma giymek istemediğini söylediğini dile getirdi.

KARAR YARIN VERİLECEK

Gomis'in bu tavrı, yönetim kanadında da memnuniyetsizlik yarattı. Başkan Dursun Özbek, takım içi kararlarda patronun Okan Buruk olduğunun altını çizerken Gomis'in forma giymeme kararının sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği şeklinde yorumlandı. Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Gomis'le ilgili karar ise yarınki yönetim kurulu toplantısında verilecek.

DURSUN ÖZBEK NELER SÖYLEDİ?

Başkan Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalan bölümünde oynamak istememesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Dün Florya'daydım, orada öğrendim. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray'a uzun süre hizmet etti. Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak Galatasaray'ın profesyoneli olarak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Gomis'in çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hocaya saygı gösteriyor. Önümüzdeki hafta yönetim kurulunda etraflıca konuşacağız."

OKAN BURUK: BİZ ÇOK ÇABA SARF ETTİK

Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis'in bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini dile getirdi:

"Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray Kulübü, forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu, benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Kendisiyle ilgili kararı yönetimimiz verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi."

GOMIS NELER SÖYLEDİ?

Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."

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