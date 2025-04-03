Galatasaray'da derbi coşkusu sürdü!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray ezeli rakibini eleyerek yarı finalist oldu.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından daha da kritik hale gelen zorlu virajdan kayıpsız dönmeyi başardı.

Sahadan ayrıldıktan sonra koridorda Galatasaray tezahüratları yapan futbolcular soyunma odasında da kutlamaya devam etti.

Futbolcular deplasman tribününde kendilerini yalnız bırakmayan taraftarla galibiyeti kutlarken sevinç soyunma odasında da devam etti.

11 dakika uzayan ve sertlik düzeyi yüksek mücadelede galibiyete uzanan Galatasaray maç sonunda büyük coşku yaşadı.

Beşiktaş derbisi öncesinde iki derbinin kazanılması halinde büyük bir prim verileceğini söyleyen yöneticiler de dev zafer sonrasında soluğu soyunma odasında aldı.

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Futbolcuları tek tek tebrik eden Galatasaray yönetimi Fenerbahçe galibiyetine de özel bir prim açıkladı.

Galatasaraylıların yaşadığı galibiyet coşkusu prim müjdesiyle birlikte daha da katmerlendi.